POL-BI: Verkehrsunfall am Bielefelder Berg nach medizinischem Notfall

Bielefeld (ots) - Bu. Am Samstag, 07.07.2018, um 12.06 h, ereignete sich auf der BAB 2 in Fahrtrichtung Dortmund, zwischen den Anschlussstellen Bielefeld Ost und Bielefeld Süd, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 45-jähriger Verkehrsteilnehmer schwerverletzt wurde. Er verlor infolge eines Herzinfarktes die Kontrolle über seinen VW Golf und schleuderte zunächst in die Seitenschutzplanke und von dort in die Mittelschutzplanke. Auf dem linken Fahrstreifen kam der Pkw schließlich zum Stehen. Ersthelfer begannen unverzüglich mit der Erstversorgung, bis die Bielefelder Feuerwehr mit Rettungswagen, Notarztwagen und Rettungshubschrauber am Unfallort erschienen. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund der Staubildung, die bis zu 5 km lang war, kam es zu zwei Folgeunfällen mit Sachschaden. Nach 1 1/2 Stunden wurde die Unfallstelle wieder freigegeben.

