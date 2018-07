POL-BI: Unfallflucht nach Kollision mit Radfahrer

Bielefeld (ots) - Bu. Am Samstag, 07.07.2018, um 15.24 h, kam es auf der Heeper Straße, in Höhe Auf der Walkenmühle, zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Beide Fahrzeugführer befuhren die Heeper Straße stadtauswärts. In Höhe der Einmündung Auf der Walkenmühle bog der Pkw-Fahrer nach rechts ab und übersah dabei offensichtlich den Radfahrer, der geradeaus weiterfahren wollte und dadurch zu Fall kam. Beide Unfallbeteiligten sprachen kurz miteinander, worauf dann aber der Pkw-Fahrer plötzlich die Unfallstelle verließ und mit dem Pkw in Richtung Mühlenstraße davonfuhr. Bei dem Fahrer soll es sich um einen ca. 40-jährigen Mann mit dunklem Teint und dunklen Haaren handeln. Er soll ca. 185 cm groß gewesen sein und einen 3-Tage-Bart getragen haben. Bei dem Pkw soll es sich um einen blauen Van handeln. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalls. Tel. 0521-5450

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Kathryn Landwehrmeyer (KL), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell