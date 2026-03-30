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Polizei Köln

POL-K: 260330-1-K 13-Jährige aus Wiesbaden vermisst - möglicher Aufenthaltsort in Köln

Köln (ots)

(js) Seit Sonntagabend wird die 13-jährige Mischa Eberhard aus Wiesbaden vermisst. Sie verließ die elterliche Wohnung gegen 20:00 Uhr und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Möglicherweise könnte sie sich im Bereich Köln aufhalten. Bisherige Suchmaßnahmen führten nicht zu ihrem Auffinden.

Mischa ist ca. 1,80 m groß, trägt längere braun-blonde-Haare, ist von schlanker Statur und wirkt insgesamt älter. Sie ist vermutlich bekleidet mit einer kurzen beigen Jacke, einer schwarzen Hose sowie weißen Sneakern.

Ein Bild der Vermissten ist in der Pressemitteilung der Polizei Wiesbaden abrufbar:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11815/6245731

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Wiesbadener Polizei unter der 0611/345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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