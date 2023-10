POL-K: 231011-3-K Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht mit E-Scooter in Köln-Höhenberg

Köln (ots) - Polizisten haben auf dem Messegelände in Köln-Deutz am Dienstagabend (10. Oktober) einen Mann (36) festgenommen, der Käse und Fleisch im Wert von rund 3.000 Euro gestohlen haben soll. Ein Sicherheitsmitarbeiter hatte gegen 21 Uhr beobachtet, wie der Besucher die Lebensmittel an einem Messestand in einen Koffer und eine Tragetasche packte und ...

