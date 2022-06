Polizei Köln

POL-K: 220626-1-K Bewaffnete überfallen Kiosk - Zeugensuche

Köln (ots)

Kurz nach Mitternacht haben am Samstagmorgen (25. Juni) zwei Verdächtige in Köln-Vingst einen Kiosk überfallen. Mit Baseballschläger und Pfefferspray bewaffnet, stürmten die mit schwarzen Tüchern maskierten Männer in das Geschäft an der Einmündung Burgstraße/Oranienstraße, bedrohten den Inhaber (46) und schlugen auf das Mobiliar ein. Mutmaßlich als das Duo zwei Bekannte des 46-Jährigen in einem angrenzenden Aufenthaltsraum erblickte, flüchtete es ohne Beute in Richtung Olpener Straße. Einer war schlank, etwa 1,90 Meter groß und trug einen schwarzen Jogginganzug mit hellen Streifen und weißer Kapuze. Sein circa 15 Zentimeter kleinerer Komplize wird als kräftig beschrieben, der eine schwarze Mütze, ein schwarzes T-Shirt und schwarze Schuhe getragen haben soll. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen sowie der Identität oder dem Aufenthaltsort der Männer geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (cs/de)

