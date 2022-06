Polizei Köln

POL-K: 220624-6-K Verdacht der versuchten Herbeiführung einer Gasexplosion in Köln-Mülheim

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Die Polizei Köln hat Ermittlungen nach einem Gasaustritt in einem leerstehenden ehemaligen Fabrikgebäude der Deutz AG auf in Köln-Mülheim aufgenommen. Es besteht der Verdacht, dass jemand in dem leerstehenden Werksgelände mit ebenfalls leerstehender Wohnbebauung an der Deutz-Mülheimer-Straße Absperrventile geöffnet und das Gebäude verlassen hat. Nach erster Bewertung der festgestellten Gaskonzentration sowie der geringen Austrittsmenge pro Stunde ist davon auszugehen, dass das Gas sich über längere Zeit in dem Gebäudekomplex ausgebreitet hat.

Eine Zeugin hatte am Donnerstagvormittag (23. Juni) Gasgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Die hatte das nicht verriegelte Gebäude, in dem sich unregelmäßig Nichtsesshafte und anderen Personen aufhalten, abgesucht und gelüftet. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen wurde die Hauptgasleitung durch die Rheinenergie AG vom Versorgungsnetz getrennt. Nach erster Bewertung der Gefahrenlage zum Zeitpunkt der Feststellung des Gasaustritts war die Gaskonzentration für eine Explosion noch zu gering.

Die Polizei sucht Zeugen, die bei der Aufklärung der Umstände des Gasaustritts Angaben machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Email an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen (de)

