POL-K: 220509-1-K Erfolgreiche Videobeobachtung führt zur Festnahme von Fahrraddieb

Köln (ots) - Der angemeldete Motorradkorso zum Thema " Gedenktag der Opfer des 2. Weltkriegs" startete am Sonntagvormittag (8. Mai) nach kurzer Verzögerung gegen 11 Uhr vom Kalker Friedhof in Köln-Merheim in Richtung Westfriedhof, wo er gegen 13 Uhr nach störungsfreiem Verlauf eintraf und endete. Der Autokorso ...

mehr