Polizei Köln

POL-K: 220419-2-K Zwei Fahrraddiebe in Haft - Videobeobachtung erfolgreich

Köln (ots)

Am Ostersonntag (17. April) haben Kölner Polizisten zwei 28 und 53 Jahre alte, wohnsitzlose Fahrraddiebe nach Videobeobachtung und Zeugenhinweis in Mülheim bzw. in der Innenstadt festgenommen. Haftrichter schickten die beiden bereits nach zahlreichen Eigentumsdelikten bekannten Drogenkonsumenten in Untersuchungshaft.

Gegen 9.40 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter der Videoleitstelle den jüngeren Tatverdächtigen, als dieser am Wiener Platz gewaltsam ein Fahrradschloss aufbrach. Eine zielgerichtet entsandte Streifenwagenbesatzung traf den 28-Jährigen, der zuvor mit einem anderen mutmaßlich gestohlenen Fahrrad zum Tatort gelangt war, auf frischer Tat an.

Gegen 20 Uhr alarmierte ein Passant die Polizei, nachdem er den 53-Jährigen zunächst bei einem vergeblichen Diebstahlsversuch an der Marzellenstraße beobachtet hatte. Unmittelbar danach war der Fahrrad-Dieb auf dem Bahnhofsvorplatz "erfolgreich" und flüchtete, von dem aufmerksamen Zeugen verfolgt, mit seiner Beute in Richtung der Straße Am Domhof. An der Bischofsgartenstraße stoppten Streifenbeamte den Mann, dessen Tat auch von der Videobeobachtung aufgezeichnet worden war. (cg/cs)

