Polizei Köln

POL-K: 220418-6-K/BAB 50-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 44 ist am Freitagnachmittag (15. April) ein 50 Jahre alter Motorradfahrer mit schwersten inneren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Gegen 15 Uhr soll er im Verlauf einer Rechtskurve der Autobahnauffahrt Lichtenbusch nach links in den Grünstreifen gekommen und dort mit der Schutzplanke kollidiert sein. Er stürzte und rutschte mit seinem Motorrad über beide Fahrstreifen der Hauptfahrbahn und blieb im Grünstreifen an der Mittelschutzplanke liegen. Seine Suzuki lag auf dem Überholstreifen. Ein 56-Jähriger Dacia-Fahrer prallte mit seinem Fahrzeug auf das Motorrad und verletzte sich dabei leicht. Rettungskräfte brachten ihn ebenfalls in ein Krankenhaus. Das Motorrad und den Dacia ließen die Beamten abschleppen.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln war im Einsatz und sperrte für die Dauer der Unfallaufnahme die Richtungsfahrbahn für mehrere Stunden. Die Staulänge betrug in der Spitze 15 Kilometer. (jk/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell