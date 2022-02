Polizei Köln

POL-K: 220214-1-K E-Scooter und Gehwegplatte auf Gleise gelegt - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht auf Sonntag (13. Februar) haben drei Unbekannte einen E-Scooter auf Gleise der Kölner Verkehrs-Betriebe in Höhe der Kreuzung Ostheimer Straße/Konsanzer Straße gelegt und mit einer Gehwegplatte beschwert. Eine Anwohnerin sah die Verdächtigen in Richtung der Haltestelle "Ostheim" weglaufen.

Die Polizei Köln hat Ermittlungen wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und sucht Zeugen, denen zwischen 23.30 Uhr und 0.30 Uhr verdächtige Personen in der Nähe der Gleisanlage aufgefallen sind.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 4 unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per Email unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (mm/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell