POL-K: 220213-2-K Citroen-Fahrer (43) beschädigt vier geparkte Autos

Köln (ots)

Mutmaßlich stark alkoholisiert ist in der Nacht auf Samstag (12. Februar) gegen 1 Uhr ein 43-Jahre alter Kölner mit seinem Citroen C1 in Köln-Rodenkirchen an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Konrad-Adenauer-Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei geparkte Autos gefahren, die durch den Aufprall gegen zwei weitere Pkw geschoben wurden. Der Wagen des Unfallverursachers kippte auf die Fahrerseite. Nach einem Atemalkoholtest von über 1,1 Promille an der Unfallstelle nahmen Polizisten den unverletzten Citroen-Fahrer für eine Blutprobe mit zur Wache und beschlagnahmten seinen Führerschein. (cs/rr)

