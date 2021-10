Polizei Köln

POL-K: 211029-5-K/LEV Zwei Festnahmen nach Raubüberfall

Köln (ots)

Polizisten haben nach einem Raubüberfall am Donnerstagabend (28. Oktober) in Leverkusen-Küppersteg zwei Tatverdächtige (beide 28 Jahre alt) festgenommen. Ersten Ermittlungen nach sollen die Männer gegen 18.15 Uhr einen 47-jahre alten Kölner auf der Karl-Ulitzka-Straße angesprochen und unter Androhung von Schlägen Bargeld gefordert haben. Nachdem er ihnen einen zweistelligen Geldbetrag aushändigte, flüchteten sie mit der Beute. Polizisten stellten die mutmaßlichen Räuber in Tatortnähe. (jk/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell