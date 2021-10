Polizei Köln

POL-K: 211029-2-K Bewaffneter Raubüberfall in Wohnung - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem bewaffneten Raubüberfall in einer Wohnung auf der Franz-Geuer-Straße in Köln-Ehrenfeld am Donnerstagmorgen (28. Oktober) sucht die Polizei zwei etwa 1.80 bis 1.90 Meter große und etwa 20 Jahre alte, schlanke Männer. Bei dem Raub gegen 9 Uhr sollen die Räuber Kappen, Schlauchschals sowie Sturmhauben getragen haben. Mit mehreren hundert Euro Beute flüchteten die Männer aus der Wohnung. Die Polizei geht Hinweisen nach, dass die Tat im Zusammenhang mit Drogengeschäften stehen könnte. Bei Ermittlungen am Tatort fanden die Polizisten in einem zur Wohnung des 32-jährigen Opfers sowie seines Mitbewohners (53) gehörenden Keller mehr als 5 Kilogramm Amphetamin, Marihuana, Ecstasy und MDMA Tabletten.

Hinweise zu den Räubern und den Hintergründen des Überfalls nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell