Polizei Köln

POL-K: 211029-1-K Polizei stoppt illegalen Schrottsammler in marodem Transporter mit falschen Kennzeichen - Fotos

Köln (ots)

Am Mittwochnachmittag (27. Oktober) haben Polizisten einen 49 Jahre alten Schrottsammler ohne gewerbliche Erlaubnis und ohne gültige Fahrerlaubnis in einem nicht zugelassenen und nicht versicherten Transporter angehalten. An dem Ford Transit waren zudem Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs angebracht. Die Polizisten stellten das Gefährt sicher und leiteten Strafanzeigen gegen den aus Serbien stammenden Mann ein.

Gegen 16.30 Uhr war der bis unter das Dach mit Altmetall beladene Transporter Spezialisten des Verkehrsdienstes an der Kreuzung Steinweg/Alter Deutzer Postweg aufgefallen. (cr/de)

