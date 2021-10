Polizei Köln

POL-K: 211029-3-K Fahrradfahrer angefahren und geflüchtet - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstagmorgen (26. Oktober) in Leverkusen-Küppersteg sucht die Polizei Köln den Fahrer/die Fahrerin eines am Unfall beteiligten schwarzen Ford mit Leverkusener Kennzeichen. Nach ersten Ermittlungen soll der/die Unbekannte gegen 7.30 Uhr von der Damaschkestraße nach links auf die Bismarckstraße abgebogen sein, den Radfahrer angefahren haben und dann in Richtung Küppersteger Straße weggefahren sein. Die Polizei Köln sucht den flüchtigen Fahrer, mögliche Unfallzeugen sowie Hinweise zu einem schwarzen Ford mit eingedellter Motorhaube. Der Radfahrer war beim Zusammenstoß mit dem Oberkörper auf der Motorhaube aufgeschlagen.

Das Verkehrskommissariat 2 nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (mm/de)

