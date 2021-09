Polizei Köln

POL-K: 210901-3-K Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht drei Männer, die sich Dienstagmittag (31. August) gegenüber einer 84-Jährigen aus Köln-Niehl als Wasserwerker ausgegeben und sie in ihrer Wohnung bestohlen haben. Einer der Männer soll laut Beschreibung der Seniorin zwischen 1,70 und 1,75 Meter, seine Komplizen etwa 1,80 groß sein. Die braun-haarigen, zwischen 30 und 40 Jahre alten Unbekannten waren alle von kräftiger muskulöser Statur.

Die Polizei Köln fragt: Wer hat am 31. August gegen Mittag auf der Friedrich-Karl-Straße in Köln-Niehl Personen gesehen, die der Beschreibung entsprechen und womöglich mit einem Fahrzeug weggefahren sind? Haben die angeblichen Wasserwerker auch weitere Häuser ausgesucht? Hinweise zu den Gesuchten nimmt das Kriminalkommissariat 25 unter 0221-229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Zum aktuellen Fall:

Gegen 11:15 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der 84-Jährigen. Der angebliche Wasserwerker erklärte er, er habe den Auftrag, die Wasserhähne in ihrer Wohnung zu kontrollieren. Während der Mann in der Küche im Schrank unter dem Spülbecken am Wasserrohr Arbeiten vortäuschte, sah die 84-Jährige zwei weitere Männer aus ihrem Wohnzimmer in Richtung Haustür flüchten. Schnell folgte ihnen der Mann aus der Küche. Im Schlafzimmer fand die Seniorin ihre offene Handtasche - ohne das zuvor darin enthaltene Geld. (kw/de)

