POL-K: 210901-2-K 70-jährige Motorradfahrerin nach Sturz in Klinik

Am Dienstagnachmittag (31. August) hat sich eine 70-jährige Suzuki-Fahrerin in Köln-Eil bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zugezogen. Mutmaßlich nach dem Kontakt mit einem Bordstein soll die Kölnerin gegen 14.30 Uhr auf ihrer Fahrt auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Maarhäuser Weg gestürzt und mehrere Meter über den Asphalt gerutscht sein. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte mit Kopfverletzungen und Frakturen in eine Klinik. Polizisten ließen die Suzuki abschleppen. Während der Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam kam es bis etwa 17 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (mw/de)

