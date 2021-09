Polizei Köln

POL-K: 210901-1-K Autofahrerin bei Kollision eingeklemmt und schwer verletzt

Köln (ots)

Am frühen Dienstagabend (31. August) ist eine 58 Jahre alte Skoda-Fahrerin in Köln-Dellbrück beim Verlassen eines Tankstellengeländes auf der Bergisch Gladbacher Straße mit einem Smart zusammengestoßen. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die eingeklemmte 58-Jährige aus ihrem Skoda Fabia. Rettungskräfte brachten sie schwerverletzt in ein Krankenhaus. Die 50-jährige Smart-Fahrerin blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge sperrten Polizisten die Bergisch Gladbacher Straße zwischen Heidestraße und Wasserwerkstraße. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (mw/de)

