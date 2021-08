Polizei Köln

POL-K: 210824-4-K Piaggio-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Köln-Lind ist am Montagabend (24. August) ein 48-jähriger Piaggio-Fahrer von einem Mercedes erfasst und schwer verletzt worden. Nach ersten Vernehmungen soll der 50-jährige Fahrer des Mercedes gegen 21.30 Uhr von der Niederkasseler Straße nach links auf die Frankfurter Straße abgebogen und dabei mit dem auf der Frankfurter Straße in Richtung Autobahn 59 fahrenden Kölner zusammengestoßen sein. Nach Versorgung durch einen Notarzt wurde der Fahrer des Kleinkraftrads in eine Klinik gebracht. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen übernommen. (mw/de)

