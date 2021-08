Polizei Köln

POL-K: 210809-7-K/BAB Motorradfahrer nach Unfall in Klinik

Köln (ots)

Ein Motorradfahrer (18) ist am Samstagabend (7. August) bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 555 bei Godorf schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war er gegen 18 Uhr in der Kurve der Ausfahrt geradeaus in die Böschung gefahren, auf die Fahrbahn der gegenüberliegenden Auffahrt gestürzt und von einem Renault Clio erfasst worden. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klinik. (ph/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell