Polizei Köln

POL-K: 210809-6-K Zwei schwerverletzte Radfahrer in Krankenhäuser

Köln (ots)

Innerhalb weniger Stunden sind am Samstag (7. August) nach Verkehrsunfällen im Kölner Stadtgebiet erneut zwei Radfahrer (27,39 ) schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert worden.

Bei einem Auffahrunfall im Einmündungsbereich Bensberger Marktweg/ Penningsfelder Weg im Stadtteil Dellbrück zog sich gegen 14.50 Uhr ein 27-jähriger Rennradfahrer eine schwere Kopfverletzung zu. Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr der Mann auf das Heck eines Seat Ibiza (Fahrerin:30) auf, als der Kleinwagen vor ihm abbremste, um vom Bensberger Marktweg nach rechts auf den Penningsfelder Weg abzubiegen.

Gegen 20.45 Uhr blieb ein mutmaßlich alkoholisierter 39-Jähriger mit einem Leihfahrrad auf der Vogelsanger Straße an einer Bordsteinkante hängen und erlitt bei dem nachfolgenden Sturz eine Platzwunde am Kopf. Eigenen Angaben nach wollte er in der Nähe des Südstadions mit dem Zweirad von der Fahrbahn auf den Radweg wechseln. Ein Streifenteam stellte während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch im Atem des Mannes fest und ordnete noch im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe an.(al/rr)

