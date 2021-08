Polizei Köln

POL-K: 210809-5-K Fahrer von Leih-Scooter mit 2,3 Promille auf der Autobahn - weitere Unfälle mit E-Scootern

Köln (ots)

Die Autobahnpolizei hat in der Nacht zu Sonntag (8. August) die Fahrt eines stark alkoholisierten Mannes mit einem Leih-Scooter auf der A4 in Höhe des Güterbahnhofs Eifeltor beendet. Der 34-Jährige war mit rund 2,3 Promille auf dem Standstreifen in Fahrtrichtung Aachen unterwegs. An den Ausgangspunkt seiner Fahrt konnte er sich nicht wirklich erinnern, wohl aber an regelmäßigen Cannabiskonsum und diverse Blackouts im Tagesverlauf. Für den Nachweis von Alkohol und Drogen im Blut entnahm ihm ein Arzt Blutproben.

Weniger Glück hatte ein alkoholisierter 27 -Jähriger in der Nacht zu Samstag (7. August) gegen 3.30 Uhr, als er mit einem gemessenen Alkoholwert von knapp 1 Promille auf der Roonstraße beim Bremsen stürzte. Ersthelfer riefen die Polizei, die im Zuge der ambulanten Behandlung im Krankenhaus gleich eine Blutprobe entnehmen ließ und den Führerschein des 27-Jährigen beschlagnahmte.

Auch bei dem schweren Verkehrsunfall eines 18-Jährigen mit einem E-Scooter Samstagnacht um kurz nach ein Uhr war Alkohol im Spiel. Zeugenaussagen zufolge soll er auf dem Radweg der Cäcilienstraße in Richtung Heumarkt bei Rot über die Neukölner Straße gefahren sein. Dort stieß er seitlich gegen einen von der Neuköllner Straße in Richtung Neumarkt abbiegenden Mercedes. Der junge Mann kam mit mehreren Knochenbrüchen in eine Klinik, wo ihm ebenfalls eine Blutprobe entnommen wurde.

Alleine am Sonntag (8. August) registrierte die Polizei bei zwei Alleinunfällen mit E-Scootern sowie Zusammenstößen mit zwei Radfahrern und einem Fußgängern fünf zum Teil erheblich Verletzte. Bei zwei Verkehrsunfällen hat die Polizei zudem Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. (de/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell