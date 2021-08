Polizei Köln

POL-K: 210805-4-K Radfahrerin mit Kleinkind (1) angefahren und verletzt - Verursacher flüchtet

Köln (ots)

Dank eines am Unfallort verlorenen Autokennzeichens hat die Polizei den Fahrer des VW Käfers identifiziert, der am Mittwochmorgen (4. August) am Bahnübergang auf der Schillingsrotterstraße eine 31-jährige Radfahrerin und ihre im Kindersitz angeschnallte einjährige Tochter angefahren haben soll. Die Kölnerin war durch die Kollision mit ihrem Fahrrad zwischen Bahnschranke und Gleise gestürzt. Das einjährige Mädchen blieb glücklicherweise unverletzt, die 31-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Ob der Mann im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, ist Gegenstand laufender Ermittlungen (al/de)

