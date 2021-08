Polizei Köln

POL-K: 210805-1-K/LEV Innerhalb von 30 Minuten - Zwei schwerverletzte Radfahrende in Köln und Leverkusen

Köln (ots)

Innerhalb von 30 Minuten sind am Mittwochmorgen (4. August) bei Verkehrsunfällen in Leverkusen- Schlebusch und Köln-Höhenhaus zwei Radfahrende (w60, m84) schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert worden.

Bei einem Bremsmanöver auf der Mülheimer Straße stürzte gegen 8.45 Uhr die Sechzigjährige mit ihrem City-Bike. Zeugenaussagen zufolge war die Leverkusenerin auf dem nach Schlebusch führenden Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs. Als sie im Kreuzungsbereich vor dem aus Richtung Nittummer Weg kommenden Mazda (Fahrer: 55) abbremsen und ausweichen wollte, kam sie zu Fall und brach sich das Sprunggelenk.

Gegen 9.15 Uhr zog sich der 84-jährige Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw (Fahrer: 39) im Einmündungsbereich Dünnwalder Kommunalweg/Am Weißen Mönch schwere Verletzungen zu. Nach aktuellen Erkenntnissen war der Senior auf der untergeordneten Straße " Am Weißen Mönch" unterwegs. Er soll, ohne an einem Stoppzeichen anzuhalten, in den Einmündungsbereich gefahren und gegen die rechte Seite des Sattelzugs geprallt sein, der auf dem Dünnwalder Kommunalweg in Richtung Düsseldorfer Straße fuhr. (al/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell