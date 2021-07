Polizei Köln

POL-K: 210731-1-K 18-Jähriger erliegt nach Auseinandersetzung auf Zülpicher Straße seinen Verletzungen

Köln (ots)

Auf der Zülpicher Straße ist in der Nacht zu Samstag (30./31. Juli) gegen 2.30 Uhr ein 18-jähriger Mann bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem spitzen Gegenstand lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte fuhren ihn in ein Krankenhaus. Dort erlag er wenig später seinen schweren Verletzungen. Fünf Männer, die im Verdacht stehen, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein, befinden sich derzeit im Polizeigewahrsam. Sie waren in der Nähe des Tatorts von Polizisten angetroffen und vorläufig festgenommen worden. Staatsanwaltschaft und Polizei Köln haben Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt aufgenommen. (cs/rr)

