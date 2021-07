Polizei Köln

POL-K: 210719-6-K Zwei weitere E-Scooter-Fahrer schwer verletzt in Krankenhäuser

Köln (ots)

Am Sonntagabend (18. Juli) haben sich in der Kölner Altstadt und im Stadtteil Müngersdorf bei Stürzen ohne fremde Beteiligung zwei E-Scooter-Fahrer (34,16) schwere Kopfverletzungen zugezogen. Rettungskräfte fuhren die beiden Kölner in Kliniken.

Gegen 19 Uhr war zunächst der 34-Jährige am Holzmarkt in Höhe der Bayenwerft an einer abgesenkten Bordsteinkante ins Straucheln geraten und auf den Radweg gestürzt.

Knapp zwei Stunden später kam auf der Stolberger Straße in Köln-Müngersdorf der 16-jährige Kölner aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Leih-Scooter zu Fall. Ob ein internistischer Notfall zu dem Sturz des jungen Kölners geführt hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. (al/cs)

