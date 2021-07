Polizei Köln

POL-K: 210719-5-K Alkoholisierter SUV-Fahrer fährt gegen Unterstand einer Haltestelle - Beifahrerin schwer verletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag (18. Juli) im Bereich des Busbahnhofs am Breslauer Platz ist die 43-jährige Ehefrau eines mutmaßlich alkoholisierter SUV-Fahrers (54) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Kölnerin in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch im Atem des Mannes fest und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Den Führerschein des 54-Jährigen und seinen BMW X1 stellte das Streifenteam der Innenstadtwache noch am Unfallort sicher. Nach aktuellen Erkenntnissen hatte der Kölner gegen 16 Uhr zwischen Taxistand und Bussteig mit seinem SUV wenden wollen und war im Zuge dessen frontal gegen einen Haltestellenunterstand gefahren. (al/cs)

