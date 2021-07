Polizei Köln

POL-K: 210719-3-LEV Unbekannte werfen Feuerlöscher aus oberem Stockwerk eines Hochhauses - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Samstagabend (17. Juli) haben Unbekannte gegen 20.50 Uhr in Leverkusen-Wiesdorf einen Feuerlöscher aus einem der oberen Stockwerke eines Hochhauses auf der Weiherstraße geworfen. Der Feuerlöscher schlug wenige Meter neben einem 35-jährigen Mann und dessen Enkelin (1) ein, die sich auf einem Fußweg vor dem Eingang der Hausnummer 13 aufgehalten hatten.

Bei der Absuche der Stockwerke des Gebäudekomplexes entdeckten Polizisten auf einem zur Vorderseite der Hausnummer 13 gelegenen Laubengang neben einer leeren Wandhalterung den Sicherungsstift eines Feuerlöschers. Das Kriminalkommissariat 57 sucht dringend Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder den unbekannten Tätern machen können. Hinweise bitte unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. Die Ermittlungen insbesondere zum genauen Standort, Sichtfeld und Motiv der oder des Werfer(s) dauern an. (cs/rr)

