POL-K: 210719-2-K Aktueller Einsatz: Zusammenstoß zwischen Linienbus und Opel Vectra - Autofahrer schwerstverletzt

Köln (ots)

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus der Kölner Verkehrsbetriebe und einem Opel Vectra ist am Montagmorgen (19. Juli) im Stadtteil Weiden ein 35 Jahre alter Autofahrer mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der Fahrer (56) des KVB-Busses erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Nach aktuellen Erkenntnissen war der Opel-Fahrer gegen 8 Uhr auf der Stormstraße in Richtung Ludwig-Jahn-Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Opel dann mit dem auf der Ludwig-Jahn-Straße in Richtung Vogelsanger Weg fahrenden KVB Bus.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei ist im Einsatz und sichert Spuren am Unfallort. (al/cs)

