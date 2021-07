Polizei Köln

POL-K: 210711-7-K Täter nach versuchtem Einbruch in Kiosk gestellt - Haftrichter!

Köln (ots)

Nach Zeugenhinweisen haben Bereitschaftspolizisten in der Nacht auf Sonntag (11. Juli) einen polizeibekannten wohnungslosen 45-jährigen Mann nach einem versuchten Einbruch in einen Kiosk in der Altstadt-Nord vorläufig festgenommen.

Gegen 3 Uhr hatten Anwohner (33, 38) verdächtige Geräusche wahrgenommen und beobachtet, wie sich der dunkel gekleidete mutmaßliche Einbrecher an der Eingangstür des auf der Mohrenstraße gelegenen Kiosks zu schaffen machte und über Notrufe die Polizei informiert. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den geflüchteten Tatverdächtigen noch in Tatortnähe fest. Gegenüber des Kiosks stellten die Beamten ein Damenfahrrad sicher. Im Fahrradkorb des Rads fanden die Beamten umfangreiches Einbruchswerkzeug sowie scheinbares Diebesgut. Die Ermittlungen zu den sichergestellten Gegenständen dauern an. Der Tatverdächtige, der erst im April 2021 nach Einbruchsdiebstahl aus der U-Haft entlassen worden war, soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (mw/rr)

