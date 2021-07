Polizei Köln

POL-K: 210711-5-LEV Pedelec-Fahrerin nach Sturz im Krankenhaus

Köln (ots)

Eine 56 Jahre alte Leverkusenerin hat sich nach einem Sturz mit ihrem Pedelec am Freitagabend (9. Juli) im Stadtteil Bergisch Neukirchen schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen soll sie gegen 20.30 Uhr auf der Straße "Zum Claashäuschen" in Richtung Lützenkirchen gefahren sein, als sie in Höhe der Balkantrasse die Kontrolle über das Zweirad verlor und stürzte. Rettungskräfte versorgten die schweren Kopf- und Gesichtsverletzungen der 56-Jährigen. Ein Rettungshubschrauber brachte sie zur stationären Behandlung in eine Kölner Klinik. Einsatzkräfte des Verkehrsunfallaufnahmeteams unterstützen die Beamten vor Ort bei der Unfallaufnahme. Polizisten stellten das Fahrrad der Verletzten sicher. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (mw/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell