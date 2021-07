Polizei Köln

POL-K: 210711-4-K Polizei bereitet sich auf Demonstrationseinsatz am Ottoplatz in Köln-Deutz vor

Köln (ots)

Am Freitag (9. Juli) meldete ein 44 Jahre alter Mann eine Versammlung auf dem Ottoplatz im Stadtteil Deutz an. Die Polizei ist mit Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei vor Ort und wird die von 13 bis 16 Uhr angemeldete Demonstration schützen. In diesem Zeitraum können Verkehrsbeeinträchtigungen in dem Bereich um den Deutzer Bahnhof nicht ausgeschlossen werden. (cr/rr)

