Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zaun eines Kindergartens in Brand gesetzt

HildesheimHildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Zwischen Montag, 14.12.2020, 18:30 Uhr und Dienstag, 15.12.2020, 08:15 Uhr zündeten bisher unbekannte Täter den Sichtschutz von Zaunelementen eines Kindergartens in der Salzwiese in Hildesheim an. Dabei wurden nicht nur der bunte Sichtschutz, sondern auch die Zaunelemente auf einer Fläche von ca. 120 x 200 cm beschädigt.

Zeugen, die zu der Tat Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell