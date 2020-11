Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Altreifen entsorgt

HammHamm (ots)

Gleich mehrfach wurden in den vergangenen Tagen in den Stadtteilen Rhynern und Bockum-Hövel illegal alte Autoreifen entsorgt.

Bereits am Samstag, 20. November, bemerkte ein Zeuge an dem Parkplatz eines Waldstücks Am Tünner Berg / Im Zengerott einen Haufen mit alten Autoreifen. Durch die Stadt wurden die Altreifen umgehend entsorgt. Doch damit nicht genug - am Montag, 23. November wurde an selber Örtlichkeit der nächste Haufen mit Pneus gemeldet.

Gleiches spielte sich auch am Dienstag, 24. November auf einem kleinen Schotterplatz auf dem Klostermühlenweg in Bockum-Hövel ab. Nachdem ein Zeuge zwei Haufen mit jeweils zirka 20 Autoreifen meldete, stellte sich heraus, dass auch hier die Stadt Hamm einen Tag zuvor bereits einen Stapel entsorgen musste.

Durch die Polizei werden nun Strafverfahren wegen besonders schwerer Fälle des unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet.

Um den Umweltsünder ausfindig zu machen bittet die Polizei Hamm Sie um Mithilfe und fragt: Wer hat in der vergangenen Woche etwas gesehen und kann Hinweise auf den Verusacher geben?

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

