Polizei Köln

POL-K: 210711-2-K E-Scooter-Fahrer bei Straßenquerung von VW erfasst - Lebensgefahr!

Köln (ots)

Ein 17 Jahre alter E-Scooter-Fahrer ist am Samstagvormittag (10. Juli) beim Überqueren des Konrad-Adenauer-Ufers in der Kölner Innenstadt von der Fahrerin eines VW (53) frontal erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten den nicht ansprechbaren jungen Mann in eine Klinik. Die 53-Jährige erlitt einen Schock.

Nach bisherigen Ermittlungen beabsichtigte der 17-Jährige das Rheinufer in Höhe der Trankgasse zu überqueren. Dafür soll er zunächst von der Rheinpromenade aus bei "Grün" über den "Frankenplatz" gefahren sein. Von der dortigen Verkehrsinsel soll er laut Zeugenaussagen dann bei "Rotlicht" das Konrad-Adenauer-Ufer weiter überquert haben und mit dem aus dem Rheinufertunnel in Richtung Norden fahrenden Tiguan der 53-Jährigen, trotz Ausweichmanöver, frontal zusammengestoßen sein. Durch die Wucht des Zusammenstoßes zerbrach der E-Scooter in zwei Teile. Einsatzkräfte des Verkehrsunfallaufnahmeteams unterstützten die Beamten vor Ort bei der Unfallaufnahme. Die Polizisten stellten den Leihscooter und den Unfallwagen sicher und sperrten während der Unfallaufnahme das Rheinufer in Richtung "Bastei". (mw/rr)

