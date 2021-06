Polizei Köln

POL-K: 210621-5-K/BAB Polizei sucht mutmaßlichen "Drängler" nach Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach dem Fahrer eines dunkelblauen Volkswagens mit Kölner Kennzeichen, der am Sonntagmittag (20. Juni) gegen 12.40 Uhr einen Verkehrsunfall im Autobahnkreuz Köln-Ost verursacht haben und geflüchtet sein soll. Dem Mann wird vorgeworfen, einer vorausfahrenden Ford-Fahrerin (32) bereits auf der B 55A in Fahrtrichtung Olpe mehrfach sehr dicht aufgefahren zu sein und massiv gedrängelt zu haben. Er soll den grauen Fiesta der Frau dann in der Tangente zur Bundesautobahn 4 in Fahrtrichtung Frankfurt verbotswidrig rechts über den Standstreifen mit nur wenigen Zentimetern Seitenabstand überholt haben. Dabei soll die Ford-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben, reflexartig ausgewichen sein und gegen die linke Schutzleitplanke geprallt sein. Der sechs Monate alte Sohn der Geschädigten, der neben ihr in einem Maxi Cosi saß, wurde leicht verletzt, seine Mutter blieb unverletzt.

Laut Beschreibung der 32-Jährigen soll der Flüchtige zwischen 25 und 40 Jahre alt sein, ein rotes Oberteil getragen und dunkle Haare sowie einen dunklen Bart haben.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen, dem gesuchten Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (cr/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell