Polizei Köln

POL-K: 210621-2-K Mehrere Radunfälle am Samstag im Kölner Stadtgebiet

Köln (ots)

Bei acht Verkehrsunfällen sind alleine am Samstag (19. Juni) in Köln neun Radfahrende verletzt worden. Zwei Männer (70, 71) stürzten ohne fremde Beteiligung und erlitten schwere Verletzungen. Ein Pedelec-Fahrer (21) wurde bei einem sogenannten "Dooring"-Unfall verletzt. Rettungskräfte behandelten die Verletzten und brachten die beiden Senioren zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Die Verkehrskommissariate der Polizei Köln übernehmen die weiteren Ermittlungen.

Die schweren Verkehrsunfälle nach ersten Erkenntnissen:

Köln-Nippes, Neusser Straße:

Gegen 13.30 Uhr erfasste eine auf der Neusser Straße stadtauswärts fahrende Radfahrerin (31) eine über den Fußgängerüberweg fahrende 11-Jährige. Beide stürzten und erlitten Schürfwunden.

Köln-Lindenthal, Stadtwaldgürtel:

Durch den Zusammenprall mit einer aufgehenden Beifahrertür eines VW Golf verletzte sich ein 21-jähriger Pedelec-Fahrer auf dem Stadtwaldgürtel. Gegen 18 Uhr fuhr der Kölner auf dem Radweg in Richtung Aachener Straße an einem geparkten Auto vorbei, als der 23 Jahre alte Beifahrer die Tür öffnete und den jungen Essenslieferanten von seinem Pedelec stieß. Er erlitt Schulterverletzungen und Schürfwunden.

Köln-Neustadt-Nord, Aachener Straße/Richard-Wagner-Straße:

Gegen 22.30 Uhr stürzte ein alkoholisierter 70-Jähriger, als er im Kurvenbereich der stadteinwärts führenden Aachener Straße, gegen einen Bordstein gefahren war. Er erlitt schwere Kopfverletzungen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Polizisten ordneten im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe an.

Köln-Zollstock, Höninger Weg:

Etwa zeitgleich geriet ein 71 Jahre alter Mann mit seinem Reifen auf dem Höninger Weg in die Gleise der Stadtbahn, kam zu Fall und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. (mw/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell