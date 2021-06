Polizei Köln

POL-K: 210621-4-K Polizisten stellen gestohlene Uhr in Unterhose von "Antänzer" sicher

Köln (ots)

Polizisten haben in der Nacht zu Sonntag (20. Juni), gegen 3 Uhr, einen 22 Jahre alten mutmaßlichen Trickdieb in der Schaafenstraße in der Kölner Innenstadt festgenommen. Dem Mann wird vorgeworfen, mit mehreren Komplizen durch "Antanzen" einer Personengruppe einem 19-jährigen Kölnbesucher aus Essen eine teure Markenuhr von "Hugo Boss" vom Handgelenk gestohlen zu haben. Das Diebesgut entdeckten die Polizisten bei der Durchsuchung des Beschuldigten in dessen Unterhose.

Der Essener hatte die Polizei alarmiert und eine Personenbeschreibung der Tatverdächtigen durchgegeben. Im Rahmen der Fahndung trafen Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei in unmittelbarer Nähe auf den 22-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest. Neben der Uhr im Genitalbereich fanden die Polizisten in seiner Umhängetasche eine weitere Uhr der "FAZ" sowie geringe Mengen Drogen und stellten diese sicher. Der Tatverdächtige soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die gestohlene Uhr wird im Laufe der Woche wieder an den Eigentümer aus Essen übergeben.

Zeugen, die weitere Hinweise zum Tatgeschehen, zu den Komplizen oder zur Herkunft der zweiten Uhr geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 73 zu melden. (cr/rr)

