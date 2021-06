Polizei Köln

POL-K: 210611-1-LEV Beraubter Leverkusener erleidet schwere Gesichtsverletzungen - Zeugensuche

Köln (ots)

Mit Gesichtsfrakturen und Stichverletzungen am Bein ist in der Nacht auf Freitag (11. Juni) ein 19-jähriger Leverkusener zu seiner Wohnanschrift in Manfort zurückgekehrt. Ein Angehöriger brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. Dort teilte er Polizisten mit, dass er zwischen ein und zwei Uhr an der Weiherstraße etwa in Höhe Lindenhof zu Fuß unterwegs gewesen sei. Drei dunkel gekleidete Männer mit Kapuzen hätten ihn dort überraschend von hinten geschlagen, getreten und in den Oberschenkel gestochen. Mit seinem Mobiltelefon und Bargeld sei das Trio dann geflüchtet. Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/de)

