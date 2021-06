Polizei Köln

POL-K: 210610-2-K Drei Radfahrende bei Verkehrsunfällen in Köln schwer verletzt

Bei Zusammenstößen mit Autofahrern sind am Mittwoch (9. Juni) zwei Radfahrende (m12, w20) schwer verletzt worden. Ein alkoholisierter Radfahrer (36) stürzte in der Nacht auf Donnerstag (10. Juni) ohne fremde Beteiligung. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Das Verkehrskommissariat 2 übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Die Verkehrsunfälle nach ersten Erkenntnissen:

Köln-Lindenthal, Dürener Straße:

Am Mittwochnachmittag erfasste der Fahrer (76) eines Volvo gegen 15.30 Uhr eine in Richtung Innenstadt fahrende 20-jährige Radfahrerin beim Rechtsabbiegen von der Dürener Straße auf ein Tankstellengelände in Höhe der Hausnummer 388. Die Kölnerin erlitt Kopf- und Beckenverletzungen.

Köln-Chorweiler, Osloer Straße:

Gegen 17 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Kia einen über die Querungshilfe der Osloer Straße fahrenden 12-Jährigen an. Der Junge erlitt Kopfverletzungen sowie Schürfwunden an Armen und Beinen.

Köln-Grengel, Akazienweg

Gegen 0.30 Uhr stürzte ein 36-jähriger Radfahrer ohne fremde Beteiligung auf dem Akazienweg und erlitt dabei Kopf-, Schulter- und Knieverletzungen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Auf Anordnung der Beamten wurde dem Kölner im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. (mw/de)

