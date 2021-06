Polizei Köln

POL-K: 210610-1-K Schutz vor Stalking für Frauen: Polizei berät in digitaler Info-Veranstaltung

Wie schütze ich mich als Frau vor Stalking am Handy? Und wie bewahre ich meine digitale Identität? Was tue ich, wenn ich mich in solch einer Situation befinde? Darüber informiert Kriminalhauptkommissar Dirk Beerhenke, Cybercrime-Experte bei der Polizei Köln, am Mittwoch, den 16. Juni 2021, um 10 Uhr in einer digitalen Info-Veranstaltung.

Anmeldung: Interessierte Frauen können sich unter kriminalpraevention.koeln@polizei.nrw.de anmelden. Danach erhalten sie ihre Zugangsdaten zur Teilnahme übersandt.

Stellen Sie sich Folgendes vor: Nach dem Ende einer Beziehung - egal ob nach Wochen oder Jahren - verwandelt der Ex-Partner Ihr Handy in einen Spion. Er nimmt Einstellungen vor und spielt Spionageprogramme auf: Danach kann er Standorte ermitteln, Nachrichten mitlesen, Fotos kopieren oder Kameras und Mikrofone unbemerkt einschalten. Die betroffenen Frauen werden überwacht, belästigt und gedemütigt. Sowas gibt es nicht? - Doch, leider viel zu oft und es ist eine Straftat. Schützen Sie sich und informieren Sie sich. (kw/de)

