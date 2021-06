Polizei Köln

POL-K: 210604-1-K Polizist stellt Autoknacker in Kölner Altstadt

Köln (ots)

Ein Polizist hat am frühen Freitagmorgen (4. Juni) nach Feierabend einen Autoknacker in der in der Kölner Altstadt auf frischer Tat gestellt. Auf dem Nachhauseweg bemerkte der Beamte um kurz nach 4 Uhr den Verdächtigen, als dieser sämtliche Ablagefächer und das Handschuhfach eines auf der Fleischmengergasse geparkten VW Golf durchsuchte. Der Polizist hielt den 26-Jährigen vor Ort fest und übergab ihn den hinzugerufenen Kollegen. (cr/de)

