Polizei Köln

POL-K: 210527-1-K/REK/SU Kripo Köln zerschlägt multinationale Einbrecherbande - Fünf Haftbefehle vollstreckt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Donnerstagmorgen (27. Mai) haben Kölner Polizeikräfte einer Ermittlungsgruppe zeitgleich sieben richterliche Durchsuchungsbeschlüsse in Wohn- und Geschäftsräumen in Köln (Ehrenfeld, Chorweiler, Lindweiler, Südstadt), Pulheim (Rhein-Erft-Kreis) sowie Troisdorf (Rhein-Sieg-Kreis) vollstreckt. Gegen fünf Mitglieder einer sich aus Deutschen, Türken, Polen, Kroaten und Staatenlosen rekrutierenden Einbrecherbande hatten die Fahnder bereits Untersuchungshaftbefehle erwirkt. Bei den Zugriffsmaßnahmen ab 7 Uhr nahmen die Ermittler die Beschuldigten fest und stellten umfangreiches Beweismaterial, Diebesgut, Betäubungsmittel und Mobiltelefone sicher. Seit Anfang Januar 2021 hatte die EG nach Zeugenhinweisen und Spurenauswertung verdeckt gegen die überörtlich agierende, insgesamt achtköpfige Einbrecherbande im Alter zwischen 37-47 Jahren ermittelt. Die Ermittlungen dauern an. (cg/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell