POL-K: 210526-5-K/BAB/DN Sportwagen-Beifahrer nach Kollision mit Sattelzug schwer verletzt

Schwere Unfallverletzungen hat am Dienstagabend (25. Mai) ein 19-jähriger Insasse eines Chevrolet aufgrund eines Zusammenpralls mit einem Mercedes-Sattelzug auf der BAB 4 in Höhe Langerwehe erlitten. Gegen 21.30 Uhr hatte der gleichaltrige Fahrer eigenen Angaben zufolge auf der linken von drei Spuren in Richtung Aachen die Kontrolle über die gelbe Corvette verloren. Demzufolge war der Wagen nach rechts ausgebrochen, mit dem Lkw auf dem rechten Fahrstreifen kollidiert und letztlich schwer beschädigt an der Mittelschutzplanke zum Stehen gekommen. Während der 34-jährige Sattelzug-Fahrer unverletzt geblieben war, brachten Rettungssanitäter auch den Corvette-Fahrer selbst in eine Klinik. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Richtungsfahrbahn blieb circa 2 Stunden lang gesperrt. (cg/as)

