Polizei Köln

POL-K: 210526-4-K Autofahrer erfasst Fahrradfahrer am Heumarkt - schwer verletzt

Köln (ots)

Ein 48-jähriger Fahrradfahrer ist am Dienstagnachmittag (25. Mai) am Heumarkt bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Ein Audi-Fahrer (21) hatte den seitlich neben ihm auf einem Fahrradschutzstreifen fahrenden Kölner gegen 17.30 Uhr auf der Markmannsgasse erfasst, als er den Fahrstreifen wechselte. Rettungskräfte brachten den Radfahrer in eine Klinik. (ph/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell