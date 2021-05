Polizei Köln

POL-K: 210511-2-K Pedelec-Fahrer stürzt über Lenker - Fußgängerin flüchtet - Zeugensuche

Köln (ots)

Ein Pedelec-Fahrer (25) ist am Montagabend (3. Mai) auf der Severinstraße in der Altstadt-Süd nach einer Vollbremsung über den Lenker gestürzt und hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Nach aktuellem Ermittlungsstand war eine Fußgängerin gegen 18.30 Uhr in Höhe der Stadtbahnhaltestelle "Severinstraße" vor dem nahenden Radfahrer auf die Fahrbahn getreten. Der 25-Jährige, der in Richtung Chlodwigplatz unterwegs war, bremst stark ab und stürzte. Die junge Frau, die ein Kopftuch trug, flüchtete vom Unfallort. Passanten hatten vergeblich versucht, die Unbekannte aufzuhalten.

Die Polizei Köln fragt:

Wer hat den Unfall kurz vor der Haltestelle Severinsstraße beobachtet? Wer kann Hinweise zur Identität der Fußgängerin machen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (mw/cs)

