Polizei Köln

POL-K: 210510-6-K Einbrecher dank aufmerksamen Anwohners gestellt

Köln (ots)

Dank eines aufmerksamen Anwohners (31) hat die Polizei am Freitagnachmittag (7. Mai) in Köln-Porz zwei mutmaßliche Einbrecher (24, 29) vorläufig festgenommen. Die zwei Männer sollen gegen 14.15 Uhr versucht haben, ein auf Kipp stehendes Fenster einer Erdgeschosswohnung aufzubrechen. Der 31-jährige Zeuge hatte das Duo im Vorgarten des Mehrfamilienhauses in der Siemensstraße bemerkt und den Notruf 110 gewählt. Er beschrieb dem Beamten der Leitstelle die Männer sowie deren Fluchtweg, als diese davonliefen. Polizisten stellten die Verdächtigen in Höhe der Humboldtstraße und nahmen sie mit zur Wache. Beide sind bereits in der Vergangenheit mit der Begehung von Einbrüchen in Erscheinung getreten. (ph/cs)

