Feuerwehr Landkreis Leer

FW-LK Leer: Abschlussbilanz der Sturmlage

Landkreis Leer (ots)

Auch am Samstag waren die Feuerwehren im Landkreis Leer noch im Dauereinsatz. Nach einer kurzen Pause in der Nacht, waren die ersten Feuerwehren bereits um 04:30 Uhr im Einsatz. Ab dem Sonnenaufgang liefen dann wieder vermehrte Meldungen in der Leitstelle und bei den Feuerwehren auf. Zum Teil wurden die örtlichen Einsatzleitungen wieder hochgefahren.

In den meisten Fällen waren umgestürzte und/oder abgeknickte Bäume und Äste Grund für die Einsätze. Es kam in einigen Orten auch zu schweren Sachschäden an Autos, Häusern und Hallen. Glücklicherweise wurde, trotz aller Schäden im Landkreis Leer niemand verletzt.

Die Aufgabe der Feuerwehren bei einer solchen Lage liegt in erster Linie in der akuten Gefahrenabwehr. So wurden Straßen geräumt und drohende Gefahren durch die Einsatzkräfte beseitigt. Die abschließende Aufräumarbeiten durch Straßenmeistereien, die Kommunen und spezielle Firmen werden aber wohl noch ein paar Tage in Anspruch nehmen.

Die letzten sturmbedingten Einsätze waren dann am Samstagnachmittag beendet. Die Gesamtzahl der Einsätze im Landkreis Leer aufgrund der Lage summiert sich auf 614 Einsätze.

