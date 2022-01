Feuerwehr Neuss

FW-NE: PKW kollidiert mit Traktor

Feuerwehr befreit Fahrerin aus ihrem Fahrzeug

Neuss (ots)

Am heutigen Mittwoch, 12.01.2022, wurde die Feuerwehr um 13:39 Uhr zu einem Verkehrsunfall zur Abfalldeponie in Grefrath alarmiert. Dort ist ein Kleinwagen mit einem Traktor zusammengestoßen. Die Fahrerin des Kleinwagens erlitt trotz ausgelöstem Airbag einige Verletzungen und konnte ihr Fahrzeug nicht selbst verlassen. Die Feuerwehr führte daraufhin eine so genannte "patientenorientierte Rettung" durch, indem sie die Fahrerin schonend über die Heckklappe des Unfallwagens befreite. Die Fahrerin wurde daraufhin dem Rettungsdienst übergeben und von diesem in ein Krankenhaus gebracht. Neben dem hauptamtlichen Löschzug war auch der Löschzug Grefrath im Einsatz, während der Löschzug Stadtmitte den Brandschutz sicherstellte.

