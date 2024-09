Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Zoll deckt Zigaretten- und Alkoholschmuggel auf

Friedrichshafen (ots)

Am Dienstag kontrollierten Zöllner einer Friedrichshafener Kontrolleinheit einen ungarischen Kleintransporter, welcher Textilien aus der Schweiz nach Ungarn transportierte. Bei der genaueren Kontrolle fanden die Zöllner in den Kartons mit Textilien und im Laderaum insgesamt 40 Stangen unversteuerter Zigaretten. Zudem befanden sich im Fahrerhaus drei Liter selbst gebrannter Schnaps, welcher von dem Fahrer ebenfalls nicht angemeldet und versteuert wurde.

Der 57-jährige ungarische Staatsangehörige gab an, dass die Zigaretten sowie der Schnaps auf Bestellung für einen Bekannten in der Schweiz bestimmt waren. Dieser konnte aber nicht erreicht werden und somit nahm er, nach dem Beladen der Textilien, die Zigaretten und den Schnaps wieder mit zurück nach Ungarn. Weiter gab er an, die Zigaretten in Ungarn gekauft und den Schnaps selbst gebrannt zu haben.

Die nachträglich festgesetzte Tabak- sowie Alkoholsteuer beläuft sich auf fast 1.500 Euro. Da der Fahrer über keine Zahlungsmittel verfügte, wurde ihm über den Betrag eine Zahlungsaufforderung bekannt gegeben und die Zigaretten sowie der Schnaps einbehalten. Zudem hat sich der Fahrer noch strafrechtlich wegen des Verdachts der Steuerhehlerei in Verbindung mit Steuerhinterziehung zu verantworten.

